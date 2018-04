Peut-on utiliser l'Apa en vacances ?

La question de Caroline C.

La réponse d’Agevillage

Je vis en région parisienne avec ma mère bénéficiaire de l’Apa, qui finance une aide à domicile tous les jours pour la toilette.Nous voulons partir ensemble en vacances en Bretagne, comment trouver quelqu’un pour l’aider sur place ? Et comment la financer ?, le Conseil départemental doit continuer de verser l’Apa (au-delà, il est en droit de la suspendre).Vous pourrez donc l’utiliser pour rémunérer une aide à domicile sur place. Il faudra simplementde votre départ et du besoin d’aide de votre mère sur votre lieu de vacances.Pour trouver une professionnelle sur place, vous pouvez contacter, suffisamment à l’avance, lele plus proche, ou le CCAS.