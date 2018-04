Rencontre avec le nouveau président de Générations mouvement

Le 23 mars, Henri Lemoine a été élu président de Générations mouvement, succédant à Gérard Vilain. Il dévoile aux lecteurs d’Agevillage sa vision pour l’avenir de la fédération associative et ses 600 000 adhérents.



Né en 1976, Générations mouvement (ex Aînés ruraux), a pour vocation de renforcer le lien social et la solidarité sur les territoires. Fort de 600 000 adhérents âgés de 74 ans en moyenne, de 9 000 associations locales, Générations mouvements organise de nombreuses activités, partout en France, des loisirs au tourisme en passant par l'aide aux aidants et les actions intergénérationnelles.



Et plus encore demain ? C’est en tout cas l’ambition d’Henri Lemoine.



« Je souhaite organiser une grande consultation, des réunions dans chaque région afin de faire émerger un nouveau projet associatif », confie-t-il.



D’ici un an, de nouveaux axes de travail auront été identifiés, de nouvelles orientations déterminées pour l’avenir de la fédération.



Si ces thématiques doivent naître des échanges entre adhérents, il y en a néanmoins une qu’Henri Lemoine voudrait voir se développer.



« Nous souhaitons nous orienter vers la promotion de la santé, proposer plus d’activités type marche douce ou stimulation cérébrale, à la fois ludiques et très profitables. »



Pour appuyer cette orientation, le nouveau président aimerait embaucher un responsable dédié qui pourrait épauler les fédérations départementales.



Notamment pour les aider à trouver des financements. Dans les départements par exemple, les nouvelles conférences des financeurs ont ainsi vocation à soutenir ce type d’actions.



Un intérêt pour la santé, le bien-être et le bien vieillir que le président entend aussi porter sur la scène politique.



Car l’autre objectif de Générations mouvement, c’est de « donner une place entière aux retraités dans la société ». Et donc de se faire entendre sur des sujets tels que le reste à charge sur l’optique, le dentaire et les audioprothèses, ou encore le futur régime des retraites.



Et en attendant, Générations mouvement et ses milliers de bénévoles continueront « à faire votre les villages, à s’occuper de leurs voisins avec bienveillance et générosité », conclut Henri Lemoine.