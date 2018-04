Dossier : les labels habitats seniors

Faute de référentiel national, de nombreuses initiatives voient le jour pour développer et promouvoir le logement adapté au grand âge. Tour d’horizon des "labels" concernant l'habitat senior.





Les indépendants

Label Habitat Sénior Services : près de 4000 logements certifiés

Label HS2, haute sécurité santé

Les labels locaux

Adapt’Imm : dans le Nord, des logements accessibles à tous

Label Générations, de l’appartement au béguinage

Label Lubens Habitat, pour le logement évolutif

Développé en 2005 avec le soutien de la CNSA et des ministères du Logement et de la Santé, le label HSS a été construit en s’appuyant sur des entretiens approfondis avec 200 ménages âgés.Il certifie à la fois l’équipement du logement, les services proposés par le bailleur et l’environnement (intergénérationnel, proche des services et des commerces…): c’est un organisme externe qui évalue les logements pour plus d’objectivité.Plus récent, le label HS2 s’intéresse à deux axes d’amélioration : « l'adaptation et la sécurisation de son logement et de l'environnement proche de son logement ; et la mise à disposition progressive et non intrusive/stigmatisante de services dédiés au maintien à domicile (dispositifs médicaux connectés et services à la personne en mode 2.0) », précise Ghislaine Alajouanine, sa conceptrice.: avec 200 critères évalués par un certificateur externe, le label affirme que les logements HS21 permettent aux personnes âgées de rester « 3 à 6 ans de plus chez elles ».Pas spécifiquement conçu pour les locataires âgés, le label Adapt’Imm du bailleur Terre d'Opale habitat (Calais) concerne plus de 400 logements accessibles et adaptables pour les locataires en situation de handicap ou de vieillissement.: le label engage l’OPH à réaliser des adaptations personnalisées à chacun et à travailler en lien avec les associations spécialisées.Imaginé par l’entreprise sociale immobilière Néolia, ce label identifie des logements accessibles, dotés d’équipements spécifiques (éclairages avec détecteurs de présence, salles de bains aménagées, signalétique, rampes d’accès, volets électriques ...) et situé à proximité des commerces.: fort de son expérience en matière de logement adapté, Néolia propose aussi des résidences type béguinage, constituées de de 16 à 18 maisons individuelles adaptées organisées autour d’espaces communs.Initiative angevine portée par l’association Phoenix Senior et Saint-Gobain, le label Lubens Habitat porte sur le caractère évolutif de l’habitat : il s’agit de concevoir des logements qui pourront ensuite être adapté à moindre coût, selon les besoins des habitants.: l’association a fait appel à de nombreux professionnels (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins…) pour élaborer son cahier des charges.