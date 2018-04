Mobilité : covoiturage intergénérationnel et solidaire à Dijon

Solidaire, écologique et intergénérationnel, le projet Divia Pouce facilite les déplacements des personnes âgées - ou non - qui vivent autour de Dijon.



Principalement conçu pour les seniors, les jeunes et les personnes ne possédant pas de véhicules, Divia Pouce consiste en un système d’auto-stop organisé, à destination des habitants de trois communes situées en périphérie de Dijon : Magny-sur-Tille, Corcelles-les-Monts et Flavignerot.

Pour bénéficier du dispositif, conducteurs comme utilisateurs doivent s’inscrire à la mairie ou à l’agence commerciale Divia et justifier de leur identité.Ensuite, unrecense les futurs trajets et besoins des uns et des autres, pour permettre aux utilisateurs non motorisés de trouver un automobiliste prêt à les amener là où ils le souhaitent.Les conducteurs peuvent aussi vérifier lors de leurs déplacements si un membre se trouve sur leur parcours, grâce à l’Divia Mobilité.Pour rassurer les uns et les autres, un numéro dédié a été mis en place : lorsqu’un passager monte dans un véhicule, il peut s’il le souhaite y envoyer un SMS avec la plaque d’immatriculation.L’offre est, puisque certains arrêts de bus sont identifiés comme des points de rencontre entre passagers et conducteurs et estampillés comme telsMis en place au printemps 2016, le dispositif compte déjà une soixantaine d’adeptes. Il a été récompensé d’un prix Villes amies des aînés en 2017.