E-santé, thérapies non médicamenteuses : y croire ?

Le baromètre 360° sur la santé (*) de mars 2018 a observé différentes populations (les Français, les médecins, les directeurs d’hôpitaux, les infirmiers, les européens) sur les nouveaux usages autour de la e-santé notamment.



Si aux yeux des Français, leur système de santé reste un trésor, s'ils sont fiers de leur hôpital, tous les indicateurs indiquent néanmoins une nette dégradation de la qualité des services.



Pour remonter la pente, les Français misent sur le numérique, le digital, les outils et services technologiques (prises de rendez-vous en ligne, téléconsultation, dossier médical partagé). Ils regrettent les lenteurs d'appropriation par les professionnels de santé alors que ces outils faciliteraient leur vie en tant que seniors (de plus en plus connectés), en tant que proches aidants.



Près de 8 personnes interrogées sur 10 estiment que ces approches non-médicamenteuses, ces outils connectés auront un impact positif pour leur santé : l'observance des traitements, le suivi post-hospitalisation, l'accès aux spécialistes par téléconsultations, les coopérations entre professionnels, l'implication des patients dans les soins, les gestes de précision (robotique en radiologie, chirurgie...), la géolocalisation des patients fragilisés.



Reste à lutter contre la fracture numérique liée à l'âge, assurer la gestion sécurisée des données sensibles de santé et enfin favoriser l'accès aux services via des bornes interactives dans les services hospitaliers, des applications sécurisées, la télémédecine, le télé-suivi des traitements, des recommandations (activités physiques, nutrition...),



Accédez aux résultats complets du baromètre 360 des nouveaux usages en santé.



(*) Le baromètre a interrogé plusieurs échantillons de populations en mars 2018.

Echantillon de 1 002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus; 322 médecins; 176 directeurs d’hôpitaux; 3 029 européens (Français, Allemands, Anglais, Italiens et Espagnols) représentatif des populations de chacun des pays (sexe, âge, CSP, régions); 511 canadiens représentatifs.