La question d’Edith B.

La réponse d’Agevillage





Mon frère a 63 ans et bénéficie d’une pension d'inaptitude, après avoir perçu une pension d'invalidité.Atteint de la maladie d'Alzheimer, il a maintenant besoin d'une aide quotidienne.Compte tenu de son âge, il pourrait bénéficier d’une majoration tierce-personne (MTP) ou de l'allocation personnalisée d’autonomie (Apa).Les 2 prestations n'étant pas cumulables, est-il préférable (ou plus bénéfique) de demander la MTP ou l'Apa ?Vous avez raison, l’allocation personnalisée d’autonomie et la majoration pour aide constante d'une tierce personne ne sontIl est difficile de répondre à votre question sans plus de détails.notons tout d’abord leurs: le plafond maximal de l’Apa est fixé à 1719,93 euros par mois (avec éventuellement 500 euros supplémentaires au titre du droit au répit de l’aidant), contre 1 118,57 euros mensuels pour la MTP.Mais aussi le principe du, qui est lié à l’Apa : lors de l’instruction du dossier de demande, une équipe de professionnels évalue les besoins à domicile et élabore un plan d’aide (par exemple 10 heures d’aide à domicile par semaine). L’Apa attribuée sera fonction de ce plan d’aide et devra lui être assigné : pas question d’utiliser l’allocation pour d’autres dépenses.: la MTP est attribuée seulement si le demandeur est dans l’d’accomplir « les actes ordinaires de la vie », à savoir se lever, se coucher, s’habiller, se mouvoir, manger et satisfaire ses besoins naturels.L’entretien du logement ou la surveillance de la personne n’en font pas partie.Pour revenir à votre question, une. S’il existe une maison de l’autonomie près de chez vous, compétente sur les champs du handicap et de l’avancée en âge, n’hésitez pas à les contacter.Et à demander en parallèle l’avis du médecin traitant ou d’un gériatre.