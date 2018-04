Le street art s'invite en Ehpad

Pour fêter ses 10 ans, l'établissement pour personnes âgées dépendantes, les Jardins de Matisse à Grand-Quevilly près de Rouen, s'est rapproché de l'artiste contemporain Ecloz et proposé aux résidents de réaliser des fresques façon street art. De l'art sur les murs d'une maison de retraite : un succès !



C'est de la bombe !

Graffeurs octognéraires, nonagénaires

De l'art sur les murs des Ehpad

L'artiste et l'équipe de la résidence ont tout d'abord fait connaissance et partagé les valeurs, les thèmes à aborder, les étapes concrètes du projet comme trouver des bombes bio, sans odeur, avec une préhension compatible aux doigts perclus d'arthrose.Pendant près de 4 mois, des ateliers de création ont mobilisé quatre résidents puis six puis dix puis cinquante, sourit Jean-Marc Venard, directeur des Jardins de Matisse.Le directeur salue la gentillesse de l’artiste, sa patience, sa pédagogie qui ont rapidement séduits les résidents.Ecloz a boosté l'ambiance avec des projections vidéo, une bande son techno et des casquettes de rappeurs pour ces seniors ravis de créer."Pour moi vous étiez le voyou qui peignait les murs de la ville mais en fait vous êtes un artiste !" témoigne un résident.Les professionnels de la résidence ont été étonnés de la minutie, de l'investissement de certains résidents qui attendaient l'artiste de pied ferme, dès 9 heures.Ecloz a su adapter des techniques : bombes, feutres, pochoirs.Seuls les vêtements des résidents ont dû partir au nettoyage, malgré les protections déployées, note le directeur.Deux immenses fresques de 2,50 mètres de large sur 5 mètres de long accueillent les visiteurs des Jardins de Matisse. Et près de 10 toiles de résidents jalonnent les murs de la maison, apportant une touche de modernité dans ces lieux de vie.Un projet de fresque pour l’unité dédiée Alzheimer de la résidence est en cours malgré le planning chargé de l’artiste !