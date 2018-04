Technologies, Internet : apprendre à rendre le web accessible à tous

A l'occasion du Salon des Seniors, l’Observatoire de l’âge (*) estime que 55 % des seniors utilisent régulièrement un ordinateur et 42 % ont confiance dans la télémédecine. Compagnons, moyens de communication avec les proches, sources d'informations, de jeux... A l'heure où les services publics ne sont de plus en plus accessibles qu'en ligne, les initiatives se déploient pour lutter contre la fracture numérique.





Cours pour accéder au numérique en ateliers réels et virtuel



Forum à Rennes, bus numérique en Gironde, conférence à Paris, passeport numérique dédié à Issy-les-Moulineaux… Un peu partout en France, les personnes âgées qui s’intéressent aux nouvelles technologies trouveront un service, un atelier, un cours qui leur est destiné.



Les technologies peuvent aussi rapprocher les générations qui s'entraident souligne le Pari solidaire.



On peut aussi se rendre dans un des 4500 Espaces publics numériques (EPN) à découvrir partout en France, pour se familiariser à Internet (et remplir ces déclarations en ligne) ou devenir expert.



Sans oublier "Emmaüs-Connect" présent dans huit grandes villes aujourd'hui, qui donne un bagage informatique à toute personne en situation de précarité numérique, quel que soit son âge.





Rendre le web accessible à tous



Pour favoriser l'accès au monde numérique pour les personnes en situation de handicap, un outil de formation en ligne (mooc) vient de sortir. Il s'adresse aux concepteurs de logiciels, aux développeurs de sites web, mais aussi aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, bref à toute personne désireuse de produire des contenus (documents, sites web) accessibles.



Accédez au Fun-mooc de l'Inria, Institut national de recherche dédié au numérique.







(*) L'Observatoire de l'Age "Viavoice – Harmonie Mutuelle, groupe Vyv" 2018 a interrogé un échantillon de 1018 personnes, représentatif de la population française de 70 ans et plus.