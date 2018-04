La journée citoyenne mobilise les générations et les proches de personnes fragilisées

Née en Alsace, à la mairie de Berrwiller en 2010, la "journée citoyenne" se déploie aujourd'hui dans 250 villes en France. Elle incite toutes les générations à se saisir d'un projet et le réaliser pendant... une journée !

La Charte de la journée citoyenne invite à incarner nos valeurs républicaines de "Liberté, Egalité et Fraternité".

Zoom sur les demandes de l'Ehpad Le Séquoïa à Illzach.





Les communes catalyseurs



Chaque année, durant une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier peuvent se mobiliser bénévolement pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés (chantiers d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux projets associatifs, projets culturels…), dans des lieux symboliques utiles à tous.





Améliorer le cadre de vie



Bacs de jardins surélevés avec du matériel recyclé, aménagement de bancs sur les terrasses... cette année, les résidents et les professionnels de la résidence publique Le Sequoïa à Illzach ont déposé des projets ouverts sur l'extérieur, porteurs de vie et d'envies réciproques, intergénérationnels, en écho aux principes du Label Humanitude que l'établissement arbore fièrement.



Le 28 mai prochain, ils vont recevoir l'aide des habitants volontaires de la commune. Ces bénévoles de tous âges seront proches ou non des résidents qui vivent dans l'Ehpad. L'occasion pour ces visiteurs d'un jour de porter un autre regard sur la vie dans ces établissements.





Aller plus loin