La maladie de Parkinson en cinq chiffres

A l’occasion de la Journée mondiale de Parkinson, le 11 avril, le point sur la maladie en cinq chiffres.



Deux fois plus de cas entre 1990 et 2015

17% des nouveaux malades sont âgés de moins de 65 ans

260 000 personnes diagnostiquées et traitées en 2030 (+ 56 %)

Un taux de mortalité deux fois plus élevé

10 % de risque en plus pour les agriculteurs

En savoir plus

En un quart de siècle, le nombre de personnes diagnostiquées a doublé, en partie en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de personnes âgées.Sur la même période, près d’un nouveau diagnostic sur cinq concernait une personne de moins de 65 ans : contrairement aux idées reçues , la maladie touche aussi des personnes jeunes.Une estimation basée sur les données de remboursement des traitements spécifiques à la maladie (166 712 personnes fin 2015), l’allongement de l’espérance de vie et les projections de la population française.En tenant compte de l’âge et du sexe des personnes, les personnes malades présentent un taux de mortalité deux fois plus élevé que celui de la population générale. Le lien entre pesticides et Parkinson n’est plus à démontrer , la maladie est d’ailleurs reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs depuis 2012.Les données mettent également en lumière une incidence plus importante de la maladie toute profession confondue dans les cantons les plus agricoles, et viticoles plus particulièrement.