Naissance de Je t'aide, un collectif pour porter la parole des aidants toute l'année

Changement de braquet pour l’association organisatrice de la Journée nationale des aidants : en devenant le collectif Je t’aide, rassemblant 15 acteurs de l’aide aux aidants, elle ambitionne de porter la parole des aidants tout au long de l’année. Explications.



En quelques années, la Journée nationale des aidants, le 6 octobre chaque année, a pris de l’ampleur : née en 2010, la journée donnait lieu à 20 événements en 2013…contre plus de 300 l’an passé.



Des événements qui ont pour but de donner des informations et d’accompagner les aidants, mais aussi d’accélérer la reconnaissance des aidants, tant auprès des citoyens que des pouvoirs publics.



Mercredi dernier, l’association est passée à la vitesse supérieure en devenant le collectif Je t’aide.



Toujours avec le soutien d’Eglantine Eméyé, marraine de l’association, elle entend porter la parole des aidants tout au long de l’année.



Le collectif organisera ainsi différentes actions tout au long de l’année : plaidoyers, actions de mobilisation citoyenne, prix Initiatives aidants…



Le 6 octobre, qui reste le temps fort de l’année, sera quant à lui consacré à la santé des aidants en 2018, thème retenu suite à une enquête menée auprès des principaux intéressés fin 2017.



Un premier plaidoyer devrait être publié prochainement.





Voir la présentation du collectif par sa marraine, Eglantine Eméyé