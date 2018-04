Bénévoles, aidants : des ressources à former, manager

La France compte 13 millions de bénévoles, soit près d'un français sur quatre. Et si les seniors sont majoritaires, l'engagement des plus jeunes connaît une forte progression d'année en année.

Recruter, former, manager des bénévoles : la clé pour les associations.



Pour le président d'honneur de France Bénévolat, Dominique Thierry, "Le bénévole régulier est un bénévole occasionnel que l'association a su élever !".

Aussi, chaque association va-t-elle se demander :

Comment bien accueillir ces bénévoles ?

Comment identifier leurs attentes, permettre leur participation et leur prise de responsabilités ?

Comment prévoir le renouvellement des instances et, enfin, comment rétribuer les bénévoles, en termes symboliques ou d'acquisition de compétences ?





Des bénévoles qui aident à l'hôpital



Au Centre Hospitaliser Universitaire UCL-Namur en Belgique, le service du volontariat est un des piliers de l'hôpital qui comprend plusieurs unités (730 lits). Jacques Gérardy est le coordinateur salarié de ce service. Il pilote le recrutement, la formation, la gestion des bénévoles dont les services s'auto-financent (boutique, maison d'accueil, transports des malades, bibliothèque...).

"Si ce service se déploie c'est parce qu'il est porté par une convention collective du volontariat signée par l'hôpital, les représentants du personnel et les bénévoles", souligne Jacques Gérardy, lui-même ancien infirmier. Chacun connaît les missions et les limites de ce volontariat.

Concrètement, les 232 bénévoles/volontaires viennent en soutien aux proches aidants. Ils les relaient par leur présence auprès de la personne malade, dans les situations de fin de vie, par exemple. Ils les informent, les orientent, leurs portent leurs valises...

Ce service incarne les valeurs clés de l'hôpital : ambition pour le patient, attitude positive, travail en équipe et respect des personnes et des engagements.

En savoir plus sur le service volontariat du Ch de l'UCL-Namur