Aidants : un outil simple pour surveiller la santé bucco-dentaire de son proche

Communication, bien-être, nutrition… l’état de notre bouche influe sur l’ensemble de notre santé. Les personnes âgées fragiles sont nombreuses à souffrir de problèmes bucco-dentaires, mais ne sont pas toujours en mesure de l’exprimer.



Utilisé notamment par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l’OHAT (pour Oral health assessment tool, outil d’évaluation de la santé orale en français) est validé scientifiquement et très simple à utiliser.



Il est basé sur l’observation de la bouche par l’utilisateur (aidant ou professionnel de santé), et se compose de huit items : les lèvres, la langue, l’ensemble gencives-muqueuses, la salive, les dents naturelles, les prothèses, l’hygiène buccale et la douleur.



Pour chacun d’entre eux, il propose trois états : bon état (absence de pathologie), état à surveiller et mauvais état, avec un score associé, de 0 à 2.



A chaque fois, des détails précis sont donnés quant aux signes à prendre en considération.



Par exemple, une langue en bonne santé (c’est-à-dire « normale, humide, rugueuse et rose ») équivaut à zéro, des lèvres gercées 1, des gencives gonflées 2…



Une fois additionnés, ces scores donnent une « note » totale.



Si elle est comprise entre 4 et 8, il existe des points de fragilité et la bouche doit être surveillée régulièrement. Si la note est supérieure à 8, une visite chez le dentiste est chaudement recommandée.



Grille OHAT (Oral Health Assessment Tool) :





Sain = 0 Modification = 1 Non sain = 2 Total Lèvres Lisse, rose, humide Sèche, gercée, rougeur angulaire Morsure, gonflée, ulcération, saignement angulaire Langue Normale, humide, rugueuse, rose Irrégulière, fissurée, rouge, dépôts Ulcérations, gonflée Gencives, muqueuses Lisse, rose, humide, aucun saignement Sèche, brillante rugueuse, gonflée, blessure ou ulcère sous prothétique Gonflée, saignement, ulcérations, zones rouges ou blanches, érythème sous prothétique Salive Tissus humides, flux correct Peu de salive, collante, sensation de bouche sèche exprimée par le patient Muqueuse parcheminée et rouge peu ou pas de salive, salive épaisse, sensation de bouche sèche exprimée par le patient Dents naturelles Aucune carie, racine, ni dent cassée 1-3 caries, racines ou dents cassées, dents usées, abrasées + de 4 caries, racines ou dents cassées, dents usées, abrasées, - de 4 dents présentes Prothèses Prothèse adaptée, portée ou prothèse non nécessaire Prothèse partiellement inadaptée, portée 1- 2 heures par jour, prothèses perdues Prothèse inadaptée, prothèse non portée, utilisation de colle Hygiène buccale Propre, aucun dépôt, tartre sur les dents et les prothèses Présence partielle de plaque, de dépôts, tartre sur les dents ou les prothèses, halitose* Présence de plaque, dépôts, tartre sur la totalité des dents ou des prothèses, halitose importante Douleur Aucun signe de douleur Signes douloureux exprimés et/ou comportementaux (mimique, mâchonnement, agressivité, refus de manger) Signes douloureux objectifs (morsure, gonflement, dents cassées)+ signes douloureux exprimés et/ou comportementaux (mimique, mâchonnement, agressivité, refus de manger) Total /16

* halitose : mauvaise haleine