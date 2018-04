Initiative : un Ehpad éco-responsable et engagé à Grasse

Aux Jardins de Grasse, l’écologie est partout, tout le temps. Un mode de vie qui rassemble résidents, professionnels, familles et voisins. Ou quand écoresponsabilité rime avec ouverture sur le quartier…



Depuis cinq ans, les projets écologiques se multiplient à la résidence des Jardins de Grasse, sous l’impulsion du personnel et des familles.



A l’extérieur, ce sont ainsi Nougatine et Arthur qui entretiennent les deux hectares d’espaces verts. Les deux ânes défrichent le terrain, mais servent aussi pour des séances de médiation animale.



La résidence compte aussi un verger, où sont installés 70 petites ruches. Le miel récolté par un apiculteur est partagé avec les résidents. Une façon de soutenir la biodiversité, mais aussi l’activité d’un jeune apiculteur local.



Les oliviers du parc servent à produire de l’huile d’olive bio. Les résidents cueillent les fruits du verger et cultivent des herbes aromatiques.



La résidence produit ainsi plus de 40 litres d’huile et des sachets de tisane, vendus lors du marché de Noël de l’établissement ouvert à tous.



Pour tisser des liens toujours plus étroits avec les habitants du quartier, la résidence a aussi fait le choix de devenir point de collecte des bouchons en plastique, ce qui permet aux voisins de venir régulièrement.



Sans oublier les ateliers écogestes à destination des salariés et des résidents, les ateliers de confection de produits cosmétiques naturels… Aux Jardins de Grasse, l’écologie est un vrai mode de vie.



Avec des résultats pour l’environnement, mais aussi pour les habitants et le personnel qui évoluent dans un lieu plus sain, se fédèrent autour de tous ces projets porteurs, renouent des liens, apprennent de nouvelles techniques et (re)découvrent des sensations.



Et ce n’est pas fini : la résidence envisage de mettre en place un système de compostage, de créer une charte d’engagement éco-responsable, de recycler les meubles et de se lancer dans le tri des bouchons de liège…



Un engagement fort, pour une dynamique positive pour tous.