Nos aînés, Vieille branche : les nouveaux médias donnent la parole aux plus âgés

Personnalités ou inconnus, ces plus de 75 ans prennent la parole, interrogés par la réalisatrice Léa Bordier ou la journaliste Aude Lorriaux pour des échanges riches, tragiques parfois, toujours passionnants.

Connue pour sa série de portraits Chers corps, des témoignages de femmes de toutes origines et tous âges sur leur rapport au corps, la réalisatrice Léa Bordier a lancé sur Youtube le 1er avril une nouvelle série intitulée Nos aînés.





Au gré de ses rencontres, elle se rend chez des personnes âgées pour de longs échanges, une conversation presqu’intime sur leur parcours, leur histoire, mais aussi leur vision du monde d’aujourd’hui.



Pour l’instant, Robert, 97 ans, et Ginette, 93 ans, se sont confiés à la réalisatrice.



Des portraits pleins d’humanité à regarder en vidéo (version courte 20 minutes) ou en podcast (conversation d’une heure).



Dans son podcast Vieille branche, lancé fin 2017, la journaliste Aude Lorriaux a quant à elle pris le parti de donner la parole à des personnalités « de la politique, des idées, de la culture ou des arts » âgées de plus de 75 ans.







« Qu’ont-elles à nous apprendre ? Est-ce que c’était mieux avant ? Comment voient-ils l’avenir ? L’histoire se répète-t-elle ? Ont-ils peur de mourir ? »



Des entretiens passionnants, avec Yvette Roudy, première ministre des Droits de la femme entre 1981 et 1986, l’artiste Daniel Buren ou encore Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecin sans frontière et fondateur du Samu social de Paris.



A écouter ici : Vieille branche



Voir le portrait de Roger (Nos aînés)







Voir le portrait de Ginette (Nos aînés)