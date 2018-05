L'espoir d'une vie longue et bonne - Les promesses de la science

Quelle est l’influence des gènes sur la durée de vie ? Existe-t-il une limite à la longévité ? Pourquoi le rat-taupe nu ne vieillit jamais avant sa mort ? Toutes ces questions et bien d’autres trouvent leur réponse dans l’ouvrage du Pr Bernard Sablonnière, professeur de biologie moléculaire et spécialistes des maladies neurodégénératives.



Dans ce livre paru en mars dernier, l’auteur propose un tour d’horizon du vieillissement, et des dernières avancées scientifiques le concernant.



A la fois lié à nos gènes, notre environnement, notre alimentation, nos dispositions et notre caractère, les différentes facettes du vieillissement sont dans l’ensemble plutôt bien comprises par les chercheurs.



Mais s’ils savent expliquer ce qui se passe dans notre corps au plan cellulaire, quels gènes causent le blanchiment des cheveux ou donnent une « allure jeune » (page 21), le vieillissement recèle encore de nombreux mystères.



Le professeur consacre ainsi un chapitre aux animaux au vieillissement étonnant (le fameux rat-taupe nu) voir inexistant (la Turritopsis nutricula, ou méduse immortelle) : la clef de notre longévité demain ?



Mais aussi aux fameuses zones bleues, ces poches géographiques où l’on recense un nombre élevé de centenaires, et à la ville Villagrande Strisaili, où les hommes vivent aussi longtemps que les femmes. Pourquoi ? La science n’offre pour l’instant aucune explication.



Mais la plus grande question qui demeure sans réponse, c’est celle de la raison du vieillissement. Qui a inventé la vieillesse ?, interroge l’auteur.



« L’émergence de la vie et de sa diversité est commandée par une force essentielle : la reproduction, qui vise à perpétuer l’espèce. Lorsque l’organisme a développé toutes ses capacités pour assurer sa descendance, prolonger la durée de vie n’apporte aucun avantage », souligne-t-il page 12.



Et pourtant, nous vieillissons. A défaut de lever le voile sur ce mystère quasi philosophique, l’auteur nous propose d’acquérir une vraie culture générale et scientifique du vieillissement. Et de glaner au fil des pages des conseils pour vivre mieux, plus longtemps.





L' Espoir d'une vie longue et bonne : Les promesses de la science

Pr. Bernard Sablonnière

Editions Odile Jacob

€15,99