Répit sac à dos : répit gratuit pour les aidants de Corrèze

Depuis 2015, l’Udaf (union départementale des associations familiales) 19 propose aux aidants de Corrèze une formule de répit à domicile entièrement gratuite. Gros plan sur la dispositif Répit sac à dos.



Pas facile de prendre du temps pour souffler, surtout pour les aidants vivant en zone rurale. Pour leur permettre de s’accorder des moments de répit, l’Udaf a donc construit une offre de répit à domicile, basée sur le bénévolat.



Seule condition pour accéder au service : habiter avec la personne que l’on aide.



Mais il faut également que la personne aidée soit accompagnée par des professionnels ou en mesure d’accomplir seule les actes du quotidien : les bénévoles n’ont pas vocation à faire des soins, préparer les repas… Il s’agit d’une présence humaine, de loisirs.



Les aidants peuvent en bénéficier jusqu’à deux jours d’affilée, dans la limite de deux jours par mois.



« Mais pour beaucoup, il s’agit de répit plus court, le temps de faire des courses tranquillement, de prendre de son temps », indique Charlène Chambas, la coordinatrice du dispositif.



En deux ans, une présence la nuit n’a d’ailleurs jamais été demandée, bien que certains bénévoles se soient proposés.



Des bénévoles au nombre de 14 aujourd’hui, formés, et qui se rencontrent tous les deux mois pour faire le point sur leurs pratiques en lien avec une psychologue.

Depuis 2015, une trentaine d’aidants ont bénéficié du dispositif, dont 27 actuellement.



Les zones de Brive-la-Gaillarde, Tulle, Ussel, Sornac, Chamboulive, Clergoux, Meyssac, Ségur-le-Château et Saint-Priest de Gimel sont couvertes.



L’Udaf 19 aimerait recruter d’autres bénévoles et une personne en service civique pour proposer sa solution de répit à l’ensemble des aidants du département.



Pour plus d’information, contacter Charlène Chambas

05 55 29 25 66

repitsacados@udaf19.fr