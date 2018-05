Où partir en vacances avec une personne malade d'Alzheimer ?

La question de Laurent A.

La réponse d’Agevillage

Pour soulager ma mère qui s’occupe de lui 24 heures sur 24, je voudrais partir quelques jours avec mon père, atteint de la maladie d’Alzheimer. Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire avec lui, il a besoin d’aide au quotidien. Je me vois mal séjourner dans un hôtel « classique » et je ne sais pas qui pourrait m’aider si besoin.Plusieurs organismes proposent des séjours spécifiques pour les malades et les personnes qui les aident.Les séjours sont généralement composés d’activités partagées et de moments séparés, pour laisser l’occasion à l’aidant de se ressourcer.Des professionnels sont présents sur le lieu de séjour pour accompagner les personnes malades ou en perte d’autonomie, et leur proposer des activités adaptées.