Sept comédiennes malades Alzheimer

La Tournépidaure a mis sur scène ce 2 mai sept résidentes atteintes de pathologies neurodégénératives pour un spectacle d'improvisation sur le thème de voyage. La pièce a fait salle comble avec 200 spectateurs (familles, professionnels) au théâtre de la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines.





Les comédiennes octogénaires et nonagénaires (la doyenne a 95 ans) se sont visiblement amusées à donner la réplique en faisant appel à leur vécu." explique Emanuela Barbone, "C'est par le corps et le toucher que se créent des réflexes, des réactions qui vont peu à peu être mémorisés physiquement. Dans la troupe les sept salariés sont les garants du canevas conçu par les résident. Ils interagissent en permanence avec eux grâce à l'improvisation. Si la troupe a vécu comme tout groupe des hauts et des bas, les résidents ont vraiment révélés des capacités incroyables, d'écoute, d'humour et de sens de la répartie. "Les familles, les proches aidants, les professionnels venus assistés à la représentation ce 2 mai ont été très touchés par la fraicheur, la spontanéité des improvisations de leurs parents malades. "Et l'on voit qu'elles ont travaillé !" pouvait-on entendre. Les répliques sur le thème des sorties, du voyages ont résonnés dans l'histoire des familles présentes.Cette médiation artistique vient compléter la médiation animale, la musicothérapie déployées par le groupe LNA Santé dans ses établissements. Le groupe parraine la Fondation pour la recherche Alzheimer et partage ce type d'approches non médicamenteuses lors des journées scientifiques "Les Entretiens de la Fondation" qui cherchent à renforcer les dispositifs d'accompagnement autour des résidents malades, désorientés et de leurs proches aidants.prochaine rencontre le 4 juin prochain à la Maison de la Chimie à Paris.