Chantons à tout âge fête ses 15 ans

Pendant tout le mois de mai, l'opération "Chantons à tout âge" va mettre en lumière des centaines d'établissements d'accueil pour personnes âgées qui organisent des spectacles, des chorales valorisant le travail artistique et culturel des résidents, des soignants et des proches qui les accompagnent, avec l'appui d'artistes professionnels.





Dis-moi grand-père, Le secret de la mer

Un accompagnement artistique de qualité

"Lorsque les voix s’unissent, les cœurs sont près de se comprendre", souligne César Geoffray, fondateur des chorales à Cœur Joie. Les esprits s'évadent, les langues se délient et les générations s'enrichissent l'une l'autre comme en témoignent les paroles de cette chanson créée pour l'occasion : "Dis-moi grand-père le secret de la terre, dis-moi grand-père le secret de la vie".L'association "Culture et hôpital" à l'origine de cette mobilisation fête cette année ses 15 ans de collaborations entre des artistes (chanteurs, musiciens, danseurs...) et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux.Elle remet depuis 2013 le Trophée Culture et Hôpital qui valorise dans ces lieux très aseptisés les pratiques artistiques des Arts Vivants : Chant, Musique, Danse, Théâtre, Conte, Lecture etc.Découvrez et participez aux spectacles de l'opération " Chantons à tout âge" partout en France.