5 conseils santé pour gagner 10 ans d'espérance de vie

L'Ecole de santé publique à l'université d'Harvard aux Etats-Unis a comparé l'espérance de vie et l'état de santé de 80 000 femmes et 45 000 hommes, suivis pendant 34 ans. Ceux qui respectent cinq conseils d'hygiène de vie saine voient leur espérance de vie augmenter de 14 ans pour les femmes et 12 ans pour les hommes.





Cinq conseils de prévention santé

Des impacts favorables quel que soit l'âge

Proposer des environnements favorables

Vous n'en serez pas surpris, il s'agit de ne pas fumer, de pratiquer une activité physique régulière (30 minutes par jour), d'avoir une alimentation équilibrée (5 fruits et légumes par jour), de surveiller son poids (IMC) et de consommer modérément de l'alcool (pas plus d'un verre et demi par jour pour les femmes, deux verres pour les hommes).L’étude montre que les personnes ayant suivi ces bonnes habitudes avaient également 82% de risques en moins de mourir d'une maladie cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, et 65% de risques en moins de mourir d'un cancer.Un des auteurs de l'étude Frank Hu déplore la faible adhésion à ces conseils simples des populations, partout dans le monde. Il recommande le déploiement de campagnes de santé publique sur l'importance d'une nourriture saine et le renforcement d'environnements favorables à des styles de vie plus actifs.