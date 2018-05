A Rennes, les seniors se réapproprient les transports

Partant du constat que l’avancée en âge s’accompagne souvent d’une moindre mobilité, la SNCF Bretagne a imaginé tout un dispositif pour faciliter les déplacements des seniors, des plus jeunes aux « Très Grands Vieux » (TGV), âgés de 85 ans ou plus…



En 2030, les seniors représenteront le tiers de la population régionale. La SNCF a donc souhaité leur faciliter les voyages en train, en imaginant tout une série d’outils dédiés : dépliants, vidéos…, complétés d’animations régulières en gare et d’ateliers pour les agents en contact avec les voyageurs.



Des outils en phase avec les besoins et les attentes des personnes concernées. Pour les construire, la SNCF s’est en effet appuyée sur des groupes de seniors rennais volontaires.



Ils ont participé à de nombreux ateliers et pris le train avec les chargés de projet de la SNCF pour mieux identifier toutes les informations et les connaissances nécessaires pour voyager en train.



Une initiative innovante, récompensée d’un prix Ville amie des aînés en 2017.