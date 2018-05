Comment devenir animateur en maison de retraite ?

La question de Marie R.

Je suis titulaire du Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). De plus j’ai déjà exercé des fonctions d’animatrice auprès d’enfants.Puis-je devenir animatrice en maison de retraite ?Rien ne vous empêche en effet de postuler, mais sans expérience de l’animation auprès des personnes âgées, il sera difficile d’argumenter votre candidature.Il s’agit avant tout d’accompagner les personnes, quel que soit leur projet, de favoriser leur bien-être et de leur permettre de retrouver ou de développer une vie sociale au sein de la structure ou dans leur environnement.Les animateurs travaillent en lien étroit avec le reste de l’équipe, et peuvent être amenés coordonner l'action des bénévoles et de nombreux partenaires intervenant dans la structure.Il existe des diplômes spécifiques formant au métier . Les personnes non-diplômées pourront toutefois obtenir un poste d’agent de service en animation.