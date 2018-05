Impact du beau et des créations artistiques sur notre santé à la maison

Les neurosciences confirment aujourd'hui les impacts positifs du beau, des créations artistiques, sur l'humeur, l'état d'esprit, la santé.

Le neurologue Pierre Lemarquis a découvert que les personnes malades Alzheimer aimaient particulièrement les oeuvres de Jeff Koons et de Mark Rothko.

L'occasion d'accrocher des oeuvres d'art chez soi via les artothèques !





Dans son ouvrage Portrait du cerveau en artiste chez Odile Jacob, le Dr Lemarquis raconte que les proportions harmonieuses d'un tableau, d'une sculpture induisent un sentiment de bien-être. Les couleurs agissent sur nos émotions, notre créativité, notre concentration, voire notre force physique. La musique a le pouvoir de soulager la douleur, de stimuler la mémoire (on parle de musicothérapie). Les neurosciences montrent que notre cerveau et notre corps entrent en résonance avec la beauté.Il semble néanmoins que les oeuvres de couleur jaune dorée (comme celle du soleil que recherchait Van Gogh) apaisent. Quans les gris et les noirs évoquent l'anxiété, la dépression. A chacun de chercher et de choisir l'oeuvre qui lui fera du bien. Quitte à en changer régulièrement, d'où l'intérêt de louer les oeuvres d'art.On emprunte facilement un livre, une BD, un enregistrement dans les bibliothèques, les médiathèques. Découvrons alors les artothèques pour emprunter des oeuvres d'art contemporain et les exposer, en profiter chez soi.Mais aussi chez son proche qui de fragilise et pourra bénéficier de ces oeuvres à l'impact favorable sur sa santé chez lui, dans la structure où il est hébergé le cas échéant.Peintures, estampes, photographies, vidéos, dessins... on sera étonné des ressources des Artothèques à découvrir sur place ou sur leurs sites Internet afin de choisir ensemble, en famille par exemple !De gratuit, ce service de location d'une oeuvre d'art est parfois payant à des tarifs raisonnables comme l'artothèque des Beaux-arts de Nantes (artdelivery.fr) qui loue une oeuvre pour 60 euros les trois mois. Une fois le tableau réservé, une personne des Beaux Arts vient l'accrocher chez vous, puis la décrocher, précise ce musée.La Fédération des professionnels de l'art contemporain répertorie les artothèques en France : cliquez-ici. L’Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques (Adra) en répertorie une quarantaine : cliquez-ic