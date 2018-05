Cancer de la peau, insuffisance cardiaque : dépistons !

Dépister c'est prendre soin de soi (pour prendre soin des autres). Du 14 au 18 mai la semaine du dépistage du cancer de la peau vous propose des RV gratuits chez 300 dermatologues mobilisés. Et ce 17 mai, des cardiologues se mobilisent pour la journée de l'insuffisance cardiaque.





Dépister le cancer de la peau

Jeudi 17 mai : journée de l'insuffisance cardiaque (1 millions de patients concernés)

mieux manger avec moins de sel, éviter l'alcool

ne pas fumer ou arrêter le tabac

faire chaque jour de l'exercice physique : 10 000 pas ou 1H30 de marche

traiter les maladies à risque (médicaments et pour certains patients un défibrillateur implantable voire une greffe cardiaque)

consulter un médecin dès l'apparition des symptômes EPOF.

Grains de beauté dangereux, mélanomes, carcinomes... Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2012 souligne l’Institut national du cancer (InCa) partenaire de la cette semaine de dépistage qui fête ses 20 ans cette année.Le Syndicat National des Dermatos-Vénéréologues, organisateur de la semaine, a mobilisé 300 dermatologues qui ouvrent leurs portes pour un dépistage gratuit. Il suffit de s’inscrire en ligne sur la plateforme :Profitez-en que vous soyez âgés, fragilisé, aidant ... notamment si vous êtes à risques (nombreux grains de beauté, peau très claire, antécédents familiaux, nombreux coups de soleil pendant l’enfance…)

Un télé-dépistage est même organisé pour les résidents des maisons de retraite, des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).« Le mélanome cutané est de bon pronostic s’il est détecté assez tôt, d’où l’importance du diagnostic précoce », souligne l’InCa, qui rappelle que le traitement consiste à opérer pour l’enlever.Les personnes de plus de 70 ans hypertendus, diabétiques sont particulièrement à risque, suivies des plus jeunes (50 à 70 ans) ayant déjà eu un infarctus du myocarde. Les signaux qui doivent alerter : EPOF (Essoufflement, prise de poids en quelques jours, oedème des jambes et pieds gonflés, fatigue importante au moindre effort.Le groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies de la société française de cardiologie se mobilise avec les associations de patients et propose 5 pistes de prévention :Des conférences et journées portes ouvertes seront organisées ce 17 mai dans différentes villes de France et d'Europe.En savoir plus sur le site www.giccardio.fr

Contact : gicc@sfcardio.fr



Caen (D Legallois) : Un des marchés de Caen le jeudi 17 mai 2018.Clermont Ferrand (MC Boiteux)Grenoble (Muriel Salvat) : Hall d’accueil du CHU de Grenoble le 17 mai 2018: Stands d’information et ateliers: atelier sel, stand greffe et assistance (mannequin porteur d’une assistance)…Lille (F Mouquet) : Hall d’accueil du centre de réadaptation cardiovasculaire de la Mitterie (195 rue A Defrenne 59160 Lomme) le 17 mai 2018 de 10h à 17h. L’équipe de réadaptation et des cardiologues spécialistes de l’insuffisance cardiaque seront présents pour une journée d’information et un challenge sportif!Lyon (L Sebbag) : Hall d’accueil de Cardiologie du CHU de Lyon le jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 17h. Stands d’information et ateliers: atelier sel, atelier escalier, atelier vélo « Rhône Alpes » (simulation sur vélo fixe d’un parcours circulaire reliant tous les points de prise en charge de l’IC en Rhone Alpes : Louis Pradel, GHN, CHLS, IRIS, Val Rosay, CH Villefranche, CH Vienne, CH Bourg en Bresse, CH Bourgoin … le parcours kilométrique sera fait par les patients participants et pédalant chacun qq km sans effort sur vélo pour boucler la boucle), stand greffe et assistance (mannequin porteur d’une assistance)Nantes (JP Gueffet) : Hôpital Privé du Confluent le 17 mai 2018.Paris (F. Beauvais) : Hôpital Lariboisière Galerie Bleue (2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris), 14h à 16h le 17 mai 2018. Stands d’informations et ateliers: atelier sel, atelier vélo « visite de Paris » (simulation sur vélo fixe d’un parcours de visite de Paris …. le parcours kilométrique sera fait par les patients participants et pédalant chacun qq km sans effort sur vélo fixe), atelier prévention cardiovasculaire (prise de PA…)Poitiers (B Lequeux) 6 maiPoitiers (B. Gellens) : Salons de Blossac le 23 mai 2018: 18h30 exposition d’œuvres d’arts plastiques et 20h spectacle musique/danse/théâtre autour de la thématique de l’insuffisance cardiaque, le tout dans une ambiance conviviale autour d’un cocktail !Rennes (E. Flecher) : Mont Saint Michel RDV à 14 heures le 17 mai 2018, à gauche (guide avec un bâton de pèlerin et veste bleue !). E. Flecher organise pour le CHU de Rennes une ballade en Baie du Mont Saint Michel, avec des patients greffés et sous assistance.Toulon (Lamia Tartière)Tours Bois Gibert (Sophie KUBAS) : Hall d’accueil du centre de réadaptation cardiovasculaire de Bois Gibert (rue de Bois Gibert 37510 Ballan Miré) à 14h le 17 mai 2018: atelier sel, présentation de la télémédecine, atelier vélo, marche et vélo extérieur sur la journée.Toulouse (M. Galinier) 19 septembre