Mobil'Aînés 2018 : beau succès malgré la pluie

Et de 3 pour la Mobil’Aînés. Malgré la pluie, 90 personnes ont défilé à Bordeaux samedi dernier à pieds ou en rolateur pour faire changer les regards sur la vieillesse. Retour sur la manifestation, récompensée d’un prix Villes amies des aînés en 2017.



Record battu en 2018, avec 102 inscrits pour cette marche engagée et intergénérationnelle lancée il y a deux ans par Christine Cocuelle, de l’association Prendre soin du lien.



Mais ce samedi 12 mai, la météo a fait des siennes. Les 25 bénévoles de l’équipe organisatrice, trempés et frigorifiés, pensaient devoir annuler la manifestation face à des conditions trop difficiles, craignant que les participants, âgés de 80 ans en moyenne, ne puissent défiler en rolateurs…



Mais Solange, utilisatrice toute récente d’un rolateur, est arrivée avec une amie. Puis une, deux, trois autres personnes âgées, résidents en établissement pour la plupart.

Ovationnées par les bénévoles, 45 personnes âgées ont rejoint leur accompagnateur au départ de la marche.



Après une boisson chaude réconfortante, la marche a pu avoir lieu, de même que les actions imaginées pour l’occasion : le Mobil’Roll, une station de rolateurs partagés à l’image des Vélib et autres vélos en autopartage, la Mobil’dance, sur l’air si à propos de J’irai de l’avant contre le vent…



Et surtout, un immense moment de partage et de fierté, à revivre dès le mois de septembre avec une nouvelle édition organisée pour la première fois dans une autre ville que Bordeaux : à la-Teste-de-Buch le vendredi 28.



Une belle récompense pour Catherine Cocuelle, qui confiait fin 2017 ses espoirs de voir la manifestation se déployer ailleurs qu’à Bordeaux, « et à Paris pour les Jeux olympiques de 2024 ! ».



Le mouvement est lancé.