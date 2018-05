Sport senior : connaissez-vous le walking football ?

Né en Angleterre en 2011, le walking football, ou football en marchant, a rapidement trouvé son public, avec plus de 1200 clubs recensés dans le pays. Gros plan sur ce sport imaginé pour les plus de 50 ans, qui tente une percée dans l’Hexagone.



Le principe est simple : faire avancer le ballon vers le but adverse, éviter les joueurs de l’autre équipe, tirer, marquer… mais sans jamais courir.



Au walking football, les joueurs doivent en effet toujours garder un pied au sol, sous peine de voir un coup franc accordé à l’autre équipe.



Inventé initialement par le club de football de Chesterfield pour inciter les plus de 50 ans à conserver une activité physique et à maintenir un lien social, il a très vite gagné une immense popularité, à tel point que la presse britannique n’hésite plus à parler de « phénomène walking football. »



Pour l’instant, l’engouement peine à traverser la Manche. Fin 2016, un seul club avait été créé en France, à Silfiac en Centre-Bretagne, par des retraités anglais installés dans la région. Et quelques groupes qui pratiquent la discipline de façon informelle, aux quatre coins de la France.



Pour convaincre plus de personnes de se lancer, le club de Silfiac s’est déplacé à Rennes afin de promouvoir le sport. Et ont suscité l’intérêt de joueurs de tous âges, mais aussi de la Fédération française de football. Vers un championnat de walking football ?



Voir le reportage diffusé par LCI