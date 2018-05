Solutions numériques pour solidarité concrète : gros plans sur ces applis qui aident

Parce qu’il n’est jamais facile de demander de l’aide, ces solutions facilitent la relation entre ceux qui en ont besoin et ceux qui sont prêts à aider.





Lpliz, pour les handicaps invisibles





Entourage, pour développer la solidarité de proximité

VoisinAge recrée le lien





L’application Lpliz, crée par l’association éponyme, s’adresse aux, ou du moins pas immédiatement apparent. Cette fragilité peut être temporaire ou non.L’idée est simple : les personnes prêtes à aider s’inscrivent, les personnes qui ont besoin d’aide se signalent si elles rencontrent une difficulté, alertant ainsi les inscrits qui se trouvent dans le même secteur.Une façon deEntourage propose à chaque citoyen deL’application permet de connaître les besoins autour de soi et d’y répondre, qu’il s’agisse de donner de son temps, de don matériel ou de participer à une action particulière.Elle recense également les lieux utiles aux alentours.Ouverte à tous et toutes - habitants du quartier, personnes sans abri, associations - elle compte déjà 40 000 utilisateurs.Rappelons qu’en 2018, plus d’un million de personnes âgées vivront en dessous du seuil de pauvreté. 2 % des personnes à la rue sont par ailleurs âgées de 65 ans ou plus, selon la Croix-Rouge.Porté par les Petits frères des pauvres, VoisinAge met quant à lui les habitants d’un quartier en relation avec leurs voisins âgés isolés en s’appuyant sur laChacun participe comme il le souhaite, selon ses envies et sa disponibilité. Encore une idée simple, mais qui a fait ses preuves, puisque VoisinAge fêtera cette année ses huit ans d’existence.