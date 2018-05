Court séjour et accueil de jour en Ehpad

Soutenir un proche âgé en perte d’autonomie nécessite souvent une énergie et une disponibilité importantes. L’aidant familial peut ainsi se sentir fatigué ou avoir besoin de s’absenter pour des raisons personnelles.





Afin de favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible, il est important de se faire aider, ponctuellement ou régulièrement.

Focus sur les solutions de répit proposées en institution :





Le court séjour en résidences retraite médicalisées (EHPAD) pour un été en toute sérénité



Un court séjour s’entend de quelques jours à quelques mois.

La personne âgée hébergée en court séjour bénéficie des mêmes services et de la même prise en charge que les autres résidents vivant dans l’établissement.





Pourquoi avoir recours à un court séjour ?

pour permettre à l’aidant de s’absenter ou se reposer sans culpabiliser, en assurant une continuité de la prise en charge de son parent par des professionnels formés,

pour faire face à un arrêt temporaire des services à domicile auxquels vous avez habituellement recours (congés ou maladie du salarié par exemple),

pour faire face à une période de réfection ou d’adaptation du logement de la personne âgée,

pour gérer en toute sécurité la sortie d’hospitalisation de votre proche, dont le niveau d’autonomie ne permet pas un retour immédiat à domicile.



Ce premier essai permet également de découvrir la vie en maison de retraite pour un éventuel passage en douceur vers une admission ultérieure.





Vous recherchez une solution d’accueil sécurisante pour votre parent

le temps de vos vacances d’été ?





Ou vous vivez seul à domicile

et souhaitez partager des moments de convivialité en l’absence de vos proches ?



Un court séjour au sein d’une Résidence Retraite médicalisée ORPEA, c’est :

L’attention bienveillante de professionnels formés pour prendre soin de vous ;

Un cadre de vie convivial et confortable pour votre bien-être ;

Des animations et activités régulières pour échanger, se divertir et maintenir son autonomie ;

Un projet individualisé assurant la continuité avec le domicile.



La procédure d’admission est similaire à celle d’un hébergement permanent : il convient de remplir un dossier médical et un dossier administratif, puis de réaliser une visite de pré-admission.





Pour trouver une Résidence ORPEA en France :



A noter :

Dans tous les cas, avant de choisir un établissement, nous vous conseillons de le visiter au préalable, et de profiter de la visite pour discuter avec les équipes de la Résidence

L’entrée d’une personne âgée en établissement, quelle que soit la durée de séjour, ne peut avoir lieu sans la signature préalable d’un contrat.



L’accueil de jour en EHPAD



Cette prise en charge peut être proposée une ou plusieurs fois par semaine, selon les besoins de la personne et de son aidant.





Les unités d’accueil de jour sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Certains établissements peuvent également recevoir les personnes âgées à la demi-journée.





Cette prise en charge contribue au maintien à domicile et au maintien de l’autonomie le plus longtemps possible, en proposant :

des locaux spécifiques au sein d’une maison de retraite médicalisée,

une équipe dédiée composée de professionnels formés, qui veillent au bien-être et sont à l’écoute des proches,

un projet thérapeutique personnalisé pour chaque personne âgée accueillie,

une vie sociale riche et stimulante,

des activités régulières, ludiques et thérapeutiques, telles que par exemple ateliers mémoire et de stimulation cognitive, gymnastique douce pour entretenir la motricité, activités socioculturelles (revue de presse, jeux de société, ateliers manuels, …), activités conviviales favorisant la détente et le plaisir (thé dansant, repas à thème …).



La procédure d’admission est similaire à celle d’un hébergement permanent ou temporaire : il convient de remplir un dossier médical et un dossier administratif, puis de réaliser une visite de pré-admission.





Ce type d’accueil nécessite un agrément spécifique ; renseignez-vous auprès des établissements proches de vous.





Pour vous aider à trouver une solution répondant à vos besoins,

à domicile comme en institution,

les équipes d’ORPEA Infos Services sont à votre écoute au 01.40.78.15.15





