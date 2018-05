Plaidoyer : 13 demandes en faveur de la santé des aidants

Le collectif Je t’aide a rendu public la semaine dernière son plaidoyer en faveur de la santé des aidants, déjà présenté à Matignon fin avril. Le gouvernement serait-il prêt à avancer sur la question ? Rien n’est pourtant joué : la France fait en effet partie des pays qui freinent sur la directive européenne sur « l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et aidants ».



Consultés fin 2017 dans le cadre de la Journée nationale des aidants, plus d’un aidant sur deux a choisi de mettre la santé en tête des priorités pour 2018.



Le plaidoyer adressé par le collectif aux pouvoirs publics à donc pour objectifs de les interpeller sur l’état de santé fragilisé des aidants, leur place dans le système de santé global et le manque de reconnaissance des aidants auprès des professionnels de santé.



Il s’articule donc autour de trois axes et 13 demandes :



● Reconnaître les aidants comme acteurs majeurs de la santé publique :



Créer un statut d’aidant ouvrant à des droits concrets et à une réelle reconnaissance sociétale,

Mener une étude pour chiffrer le rapport coût / économie de l’apport des aidants à la société,

Rémunérer le congé de proche aidant et faire reconnaître les trimestres cotisés pour la retraite.

Proposer chaque année un bilan de santé 100 % pris en charge pour tout aidant identifié,

Soutenir les activités garantissant le maintien d’une bonne santé : sport, loisirs, alimentation,

Donner les moyens (informations et financements) d’accéder aux dispositifs propres à les aider,

Soutenir les services à la personne (valorisation, formation, rémunération),

Développer et démocratiser les offres de répit,

Sortir les jeunes aidants de l’ombre,

Mener une étude CNSA / DREES / Collectif Je t’Aide pour affiner l’impact de l’aide sur leur santé.

Sensibiliser les professionnels de santé, dès leur formation, au rôle des aidants,

Inciter généralistes et professionnels de santé à identifier les aidants,

Reconnaître l’expertise de l’aidant, sur le modèle de l’éducation thérapeutique du patient.

● Préserver la santé des aidants :● Renouer une relation avec les professionnels de santé :Ces demandes seront-elles entendues ? Le gouvernement ne semble en tout cas pas décidé à investir dans les politiques sociales.Ainsi, la France compte parmi les pays européens qui bloquent la directive « l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et aidants », en discussion jusqu’au 28 mai, indique la magazine Forbes La directive prévoit notamment cinq jours de congés payés par an pour accompagner un parent en perte d’autonomie, la première demande inscrite au plaidoyer.