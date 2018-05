Vieillir, se souvenir, transmettre, partager : écrire !

En avançant en âge vient parfois l'envie de transmettre son histoire, ses réflexions, ses expériences, par l'écriture notamment.



C'est le cas de Jacques Bernard, 89 ans aujourd'hui, qui s'est lancé en 2012 dans l'écriture avec "Le présent du passé - souvenir d'un acteur" chez l'Harmattan avant d'écrire un joli roman "La table d'à côté" en 2017.



On sent dans ces ouvrages le plaisir des mots, des souvenirs, même s'ils sont parfois douloureux.



Jacques Bernard a ainsi joué dans 40 films (dont "Les Enfants Terribles" de Jean Cocteau réalisé par Jean-Pierre Melville), 50 pièces de télévision, au théâtre...



Jouer la vie, quand la réalité dépasse la fiction, l'auteur dans ses souvenirs cite Cocteau : "L'enfance sait ce qu'elle veut : sortir de l'enfance" et Mao Tse Toung "Il est plus tard que tu ne penses".



Dans son roman, Jacques Bernard imagine un couple qui s'accroche aux histoires des tables d'à côté au restaurant, qui vit par procuration donc ... jusqu'à "regarder la vie en face, celle qui nous saute à la figure".



L'auteur nous invite à vivre nos vies, malgré "la cuisine des sentiments qui n'invente pas de recette".





Le présent du passé Souvenirs d'un acteur Jacques. Bernard

Commander l'ouvrage Préface de Claude Pinoteau

La table d'à côté

Jacques Bernard

2 novembre 2017

Roman (broché)

17€