A lire : un guide bilingue franco-arabe pour les aidants

Pour pallier l’absence d’outil en langue arabe à destination des aidants de personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, Omar Samaoli a conçu un guide pratique et concis, enrichi d’illustrations pour être plus facilement compris par tous.



Omar Samaoli est anthropologue et gérontologue, fondateur de l'Observatoire gérontologique des migrations.



Dans une interview donnée au portail d'informations marocain Yabiladi, il souligne que les anciens travailleurs immigrés "n'apparaissaient pas parmi les personnes malades ou celles concernées par tous les troubles neurodégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson".



Question de dépistage bien moins accessible, de langage (beaucoup ne parlent pas français) mais aussi de culture, explique-t-il.



Avec ce guide pratique, il vise à aider les aidants à mieux connaître la maladie et ses conséquences sur le quotidien, mais aussi à donner des réponses concrètes pour toutes les situations difficiles : les repas, les sorties, l’hygiène… en indiquant au lecteur les bons gestes à accomplir.



L’ouvrage est divisé en deux parties de 42 pages, correspondant chacune à une langue, pour pouvoir être utilisé par tous, aidants, famille, soignants…





Accompagner les malades d'Alzheimer: Manuel pour l'aidant Guide bilingue français-arabe

Omar Samaoli

€15,00

Broché: 42 pages

Editeur : Editions L'Harmattan (1 février 2018)