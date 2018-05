A voir : documentaire Le sel de nos vies

Questionner la condition humaine des personnes âgées, au-delà de leurs conditions de vie, tel est l’ambition du documentaire Le sel de nos vie, réalisé par Olivier Meissel à la demande de l'association Camera Lucida. Rencontre avec Christiane, Marcelle, Armand, Monique et tous les autres…



L’association Camera Lucida, basée dans le Lubéron, se déplace depuis 2010 à la rencontre des publics éloignés du cinéma.



Elle propose notamment des actions de médiation cinématographique dans des établissements d’accueil pour personnes âgées ou des accueils de jour, où elle projette fictions et documentaires, classiques et films récents, courts et moyens métrages…



Mais toujours, des films poétiques pour revenir sur le bonheur de la vie au grand âge et susciter des discussions autour de thématiques liées à l'enfance, la parentalité, la sexualité, le travail, la place des anciens dans notre société, la vie en collectivité choisie ou imposée, la transformation physique, ce qui anime ou préoccupe au quotidien.



Ce sont ces échanges qu’a filmé Olivier Meissel, qui a également tourné des entretiens individuels pour mieux découvrir ce qui fait le sel de la vie de chacune des personnes âgées qui a bien voulu témoigner.



Pour Jeanne, ce sont ses souvenir avec son mari, avec qui elle était « tellement heureuse avec lui que j'arrivais à faire passer le malheur dans le bonheur. J'avais mon mari, j'avais tout. C'était ma vie. Il était beau comme un dieu. On aurait dit Clark Gable. »



Pour Gislaine, c’est le bénévolat, pour Monique le don de soi. Et pour Marcelle, la vie tout simplement : « J'aime pas la solitude. J'aime le monde, la vie autour de moi. Là pour moi c'est trop calme. Je vais à tout, même si ça ne me plaît pas. Parce que pour moi c'est important d'être nombreux. »



Des témoignages plein de vie et d’envie, pour un autre regard sur le grand âge.



Pour voir le film, rendez-vous ce jeudi 24 mai 2018 à 14h30 et à 19h au cinéma Le César CGR à Apt.



Les futures dates de projection seront ajoutées au fur et à mesure sur le site de Camera lucida.