Activités entre aidants : le programme de France Parkinson prend de l'ampleur

Au-delà de son programme d’information et de formation des proches de personnes touchées par la maladie, l’association France Parkinson propose depuis 2015 des rencontres et des activités pour permettre aux aidants de se ressourcer. Gros plan sur le dispositif Entr’aidants.



Parce qu’il est essentiel de penser à soi pour aider l’autre, France Parkinson propose aux proches de malades tout une série d’activités : groupes de paroles, réunions thématiques, sophrologie, café des aidants, relaxation…



Fabienne, 61 ans, a participé à des séances d’art-thérapie. Elle témoigne :



« Ce n’est pas un simple rassemblement de personnes auxquelles on propose de dessiner ; on nous apprend des techniques pour reproduire une œuvre et l’on arrive à créer quelque chose de beau.



Cela demande beaucoup de concentration, et pendant deux heures, on oublie tout le reste.



Et surtout, on est entouré de gens avec qui on peut avoir un discours vrai et avec qui on crée des liens forts, qui perdurent bien après la séance. »



L’ensemble des activités, gratuites, sont ouvertes à tous les aidants sur adhésion à l’association.



Chaque comité local propose un programme différent.



Aujourd’hui, une trentaine de comités organise des activités, et huit autres devraient les rejoindre cette année.



Au total, 40 activités ont été proposées depuis fin 2015, au bénéfice de plus de 4000 aidants, selon le dernier bilan de l’association.



En savoir plus sur le programme Entr’aidants de France Parkinson