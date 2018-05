Séances de Karaté préventif pour les seniors

Le Centre socio-culturel de Cerizay dans les Deux-Sèvres a proposé ce vendredi 18 mai une séance découverte "Karaté Santé" aux seniors de plus de 50 ans. Succès : ils sont déjà 19 inscrits à la prochaine séance ce 25 mai !



Lever les appréhensions

"Même en ayant mal au bras, on peut s'inscrire à cette séance. On découvre que le Karaté n'est pas qu'un sport de combat mais qu'il travaille le mouvement, l'équilibre, seul ou à deux pour favoriser le lien social" souligne Stéphanie Boyard, animatrice seniors au centre socioculturel de Cerizay.



Proposé par des professionnels diplômés (1ere et 4eme Dan), les séances attirent les seniors soucieux de pratiquer une activité physique adaptée, un éveil musculaire et articulaire, la prise de conscience des appuis, la coordination des mouvements, de la bonne distance.

Et pourquoi pas apprendre quelques techniques de self défense !



Inscrivez-vous à la seconde séance découverte (gratuite) ce 25 mai de 10H à 11H à la salle du dojo au sous-sol du centre socio-culturel



Selon l'engouement, des cours seront organisés à la rentrée de septembre 2018.



Contacts :

Centre socio-culturel de Cerizay - tel. 05.49.80.57.63

Karaté Club de Cerizay - Frédéric APPARAILLY - 06 75 91 85 83 - karateclubcerizay@orange.fr