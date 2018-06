Intermarché va ouvrir une enseigne dédiée aux seniors

L’Intermarché de Flers (Orne) disposera à la rentrée d’un espace dédié aux seniors, une nouvelle enseigne à part entière dédiée aux clients âgés, révélait Ouest-France la semaine dernière.



Selon notre confrère, ce nouveau point de vente baptisé Bien chez moi occupera un local de 200 m2, à l’entrée de la galerie commerciale.



Plutôt destiné aux « seniors actifs », il proposera des services, des produits spécifiques, mais aussi des animations type ateliers.



Une dizaine de Flériens âgés ont été invités par le groupe Les Mousquetaires à donner leur ressenti et leurs envies par rapport au projet.



L’endroit connaîtra-t-il le succès ? « L’Intermarché de Flers semble mettre des moyens pour réussir », se réjouit Didier Jardin, président de l’entreprise Vivago et à l’origine du projet Coop Silver.



Coop Silver, imaginé en 2016, avait pout but de proposer aux supermarchés un espace dédié aux seniors, clef en main.



« Je n’ai pas continué faute de moyens humains et financiers », explique Didier Jardin. « Le principal est que ce type de distribution voit le jour (…). C’est nouveau, c’est innovant et dans le bon sens. »



Rendez-vous en septembre pour en savoir plus.