Métiers de l'aide à domicile : rallye dans les Deux-Sèvres

Les métiers de l'aide et des soins à domicile gagnent à être connus et reconnus. Le mouvement de grève de ce début d'année a montrer la nécessité de revaloriser ces professionnels indispensables au maintien, au soutien à domicile. Ces services proposent des milliers d'offres d'emplois qui ne trouvent pas toujours preneurs.





Les métiers de l'aide à domicile

Aide/agent à domicile, employé à domicile, employé familial, assistant de vie, personne de compagnie, auxiliaire de vie sociale (AVS), aide médico-psychologique, aide-soignant, infirmier, ergothérapeute, psychomotricien, livreur de repas, assistant de secteur, responsable de secteur, directeur de service... ils sont nombreux à intervenir au domicile d'une personne âgée qui se fragilise. De l'aide à la vie quotidienne, au confort en passant par les soins et le prendre soin... chacun joue un rôle important. Et à chaque métier : sa formation, sa rémunération, son parcours professionnel.





Salarié d'un ou plusieurs employeurs



Ces métiers sont souvent féminins, à temps partiels et souvent découpés entre plusieurs employeurs (associations, entreprises, particuliers employeurs) pour tenter d'atteindre un temps plein. Les financements publics (caisses de retraite, départements, état), parapublics (mutuelles) et privés (clients, familles) manquent pour mieux les rémunérer, dédommager des frais de déplacements entre deux visites, assurer leurs formations et leur supervision face aux situations de plus en plus complexes (maladies neurodégénérative, isolement social, fin de vie).

Heureusement le CESU (Chèque emploi service) est venu simplifié les démarches administratives.

Encore faut-il à l'employeur, parfois très fragilisé, soit de faire appel à un service dédié, soit de faire face à ses devoirs d'employeur (emploi direct, mode mandataire).





Zoom sur plusieurs initiatives pour valoriser ces métiers et recruter