L'Or Gris valorise l'initiativothèque repérée par les seniors actifs

"Etre vieux c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est tout." affirme Le Chat de Deluc dans la présentation de l'association Or Gris.

Cette association d'éducation populaire vise à promouvoir les politiques et les initiatives des seniors actifs, volontaires, acteurs et actrices de leurs vie économique, sociale et culturelle. Le but : vieillir debout !





Zoom sur son initiativothèque

Comment éviter le gâchis social des ressources des personnes plus âgées ?

Comment éviter le gâchis d'argent public par des dispositifs des services inadaptés et couteux (car développés "pour" les seniors, mais sans eux, ni avec eux) ?

Comment soutenir le bien vieillir et soutenir les proches aidants ?

"En mettant en avant des initiatives positives issues de la veille active des seniors eux-même partout sur les territoires", affirme l'association Or Gris.





Leurs sources d'inspiration ?



Les initiatives de leurs adhérents âgés, de leurs proches aidants répartis sur tout le territoire, la presse nationale, la presse senior, les sites et organismes spécialisés comme Agevillage.com.





Parmi les initiatives qu'ils ont repérées :

Ces bancs publics adaptés à la mobilité réduite à Belfort (90).

Le regroupement de médecins retraités à Laval pour des patients sans médecin traitant (53).

Cuisine et interdépendance : un lycée agricole de Saint-Gervais-en-Belin, dans la Sarthe, propose un partage de compétences culinaires avec des personnes fragilisées, isolées, handicapées, âgées (72).

La création d'habitats participatifs, partagés, intergénérationnels comme à Maison d'Isis à Montauvan (82)

"Le bus numérique pour rester connecté" qui sillonne les communes de Girande à la rencontre des seniors (33)



