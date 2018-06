Statines : l'Académie nationale de médecine rend son verdict

Pour tenter de clore un débat qui dure depuis près de 20 ans, l’Académie nationale de médecine vient de publier un rapport sur l’efficacité, l’efficience et les effets indésirables des statines, ces médicaments anticholestérol controversés.



La polémique n’est pas nouvelle. Née à la fin des années 1990, portée notamment par le cardiologue Michel de Lorgeril, chercheur au CNRS à Grenoble, qui affirme notamment que le cholestérol est une « invention » des laboratoires pharmaceutiques, elle ressurgit régulièrement dans le débat, au gré des parution d’ouvrages et des diffusions de documentaires.



Le dernier en date, Cholestérol, le grand bluff, diffusé sur Arte fin 2016, soutenait lui aussi que le cholestérol avait été « inventé » par les laboratoires pharmaceutiques et l’industrie agro-alimentaire.



Que reproche-t-on exactement aux statines, dont le rôle est de faire baisser le taux de cholestérol et ainsi le risque cardiovasculaire ? Selon leurs détracteurs, elles seraient à la fois inutiles et sources d’effets secondaires.



L’Académie nationale de médecine, après la Haute autorité de santé en 2013, s’est à son tour penchée sur le sujet.



Verdict : pour les patients ayant déjà été victimes d’un infarctus ou d’un AVC, le bénéfice des statines « est très important et sans commune mesure par rapport aux effets secondaires rapportés ». Leur objectif étant dans ce cas d’éviter un nouvel accident.



En revanche, en prévention primaire, elles ne sont indispensables qu’aux patients à haut ou très haut risque d’accident cardiovasculaire.



Mais dans tous les cas, rappellent les auteurs du rapport, « l’interruption intempestive du traitement peut avoir des effets désastreux ».



