Société : à quel âge devient-on vieux ?

Seniors, « papy boomers », aînés, personnes âgées… Notre société peine à nommer sa population âgée. Et même à la définir : à partir de quel âge rentre-t-on dans la catégorie des « vieux » ?



Est-ce au moment du départ à la retraite ? Et quand bien même, la réponse ne nous avancerait guère puisqu’en France, trois âges légaux coexistent : le minimum (62 ans), le maximum (70 ans), et celui de la retraite à taux plein (variable, mais 67 ans maximum).



Les 55 ans et plus sont des seniors pour les agences de marketing, mais avant 60 ans, pas question de bénéficier d’une aide dédiée, comme l’allocation personnalisée d’autonomie. Ou 65 ans, quand il s’agit du minimum vieillesse (Aspa).



Selon une étude récente*, la perception de l’âge varie en fonction du contexte social.





On est considéré comme âgé dans la vie professionnelle à 57 ans, mais à 68 ans dans la vie personnelle et 64 ans pour la société.



Une nouvelle preuve du déni de l’avancée en âge ? En tout cas, cette vieillesse occultée, sans cesse repoussée explique certainement pourquoi, alors qu’une immense majorité de Français souhaite rester vivre chez eux le plus longtemps possible, seuls 15 % d’entre eux aménagent leur logement en ce sens…



* Etude AESIO-ViaVoice, mai 2018.