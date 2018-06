Le nid des aidants : 1ère plateforme de répit en Vendée

La première plateforme de répit des aidants de Vendée a ouvert en mars dernier. Elle vise à soutenir et accompagner les proches aidants (conjoints, enfants..) dans l'accompagnant d'une personne fragilisée atteinte notamment d’une maladie neurodégénérative (Parkinson, Alzheimer et apparentée, Sclérose en plaques….). L’accompagnement, entièrement gratuit, comprend des entretiens individuels avec le soutien possible de la psychologue de la plateforme, d’ateliers collectifs (art thérapie, gym douce…) et des temps de formations.





Activités variées et appréciées



"26 personnes sont aujourd'hui accompagnées après quatre mois de fonctionnement de la plateforme" explique Charline Vinet, coordinatrice « Le Nid des Aidants ». Quatre proches aidants en soutien individuel et quinze personnes en ateliers collectifs : musicothérapie, relaxation, activités physique adaptée pour le couple aidant-aidé avec l'association Siel Bleu... Nous allons bientôt proposer des formations pour les proches de personnes malades Alzheimer avec les interventions de médecins hospitaliers, de France Alzheimer Vendée, des équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESA), du département. Nous enchainerons sur des formations autour de la maladie de Parkinsons et des modules concoctés par l'Association Française des Aidants.





Profil des aidants



Les proches aidants sont surtout des femmes, les conjointes de leurs époux malades, constate Charline Vinet. Elles apprécient de pouvoir avoir accès à des initiatives sur les trois territoires que couvre la plateforme de répit à savoir : la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne, la communauté de communes du Pays des Achards et Vendée Grand Littoral, soit 36 communes.



La plateforme fonctionne en multi-partenariats avec les différents acteurs des territoires. Elle est financée par l’Agence régionale de santé (ARS) et portée par l’EHPAD des Jardins d’Olonne.





Plateforme d’Accompagnement et de Répit "Le Nid des Aidants"

100, rue Ernest Landrieau - 85340 Olonne-sur-Mer

Tél : 06.29.39.83.09 - Email : contact@leniddesaidants.fr

Site web : www.leniddesaidants.fr

Contact : Charline VINET, coordinatrice « Le Nid des Aidants »