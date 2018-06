Plan canicule 2018 : attention aux personnes âgées fragiles

Alors que les températures du mois de mai se sont avérées bien plus élevées que la normale saisonnière, le ministère de la Santé a activé le plan canicule vendredi dernier.



Réchauffement climatique oblige, les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus fréquents. En mai, l’Europe a ainsi connu des températures élevées et de nombreux orages, inhabituels en cette saison.



Il est donc essentiel de se montrer vigilant, d’autant les effets néfastes de la chaleur peuvent apparaître dès les premiers pics de température.



Les personnes fragiles, isolées sont donc invitées à se faire connaître dès maintenant des services de la mairie, en contactant le CCAS (centre communal d'action social) par exemple.



En cas de fortes chaleurs, des lieux publics réfrigérés pourront être ouverts par les Villes.







En cas de forte chaleur…

Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Attention toutefois à la surhydratation, qui peut être néfaste.

Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour, avec un gant humide ou un brumisateur par exemple.

Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool, qui déshydrate.

Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et, si possible, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...)

Maintenir son logement frais, en fermant fenêtres et volets le jour.

Penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide

Si nécessaire, demander conseil à son médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple)

Ressources

: en cas de température élevée, il a plutôt tendance à entraîner une hausse de la température corporelle et une accélération du rythme cardiaque des personnes âgées de plus de 60 ans, selon une étude menée par un cardiologue américain. Le moindre doute, la moindre question ? N’hésitez pas à(appel gratuit, accessible tous les jours de 9h à 19h).