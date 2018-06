Dossier : tout savoir pour nettoyer durable

Pour la santé des habitants de la maison, de la personne en charge de l’entretien mais aussi pour celle de la planète, nous avons tout à gagner à passer au bio-ménage. En particulier au domicile des personnes âgées fragiles.





Les impacts des produits ménagers

Retour au naturel

Guetter les labels

Pour aller plus loin

Le Petit guide santé du ménage, élaboré par l’association santé environnement France (Asef) :





A la maison, dans les boutiques ou les bureaux, de nombreux polluants sont concentrés dans les lieux clos . Des lieux où nous passons en moyenne 22 heures par jour !Des substances chimiques qui, pour beaucoup, sont émises par les produits d’entretien. Et sont nocives pour les occupants de la maison, mais aussi pour leurs utilisateurs : selon une étude parue en février dernier, les femmes de ménage sont bien plus sujettes aux troubles respiratoires et à l’asthme que les autres Sans compter que de nombreuses substances, comme l’eau de javel ou les borates, mettent en danger la biodiversité aquatique.Opter pour des- savon noir, savon de Marseille, bicarbonate de soude, vinaigre blanc -, à la fois écologiques, peu coûteux et sans danger pour la santé.Et s'équiper de bons outils : pour nettoyer les vitres ou les sols, un peu d'eau et une bonnesuffisent. Le nec plus ultra ? Le: efficacité garantie sans aucun impact sur l'environnement ni la santé.Ou encore des produits respectueux de la santé et de l’environnement.L’ écolabel européen et le label NF environnement garantissent que les produits sont à la fois écologiques et efficaces.S’ils portent le label Ecarf ou AC (allergènes contrôlés) , c’est encore mieux : cela signifie qu’ils ont été pensés pour protéger les personnes souffrant d’allergies respiratoires ou cutanées.Certaines marques disponibles en supermarché, comme Rainett ou l’Arbre vert, proposent des produits certifiés, à la fois respectueux de l’environnement et des personnes allergiques.