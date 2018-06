Prévention : 5 règles d'or pour bien vieillir

« Vivre longtemps, oui, mais en bonne santé ! », tel est le leitmotiv de la campagne de prévention Mieux vieillir, ensemble ! lancée le 31 mai par la Société de gériatrie et gérontologie en Ile-de-France (SGGIF).



« Au cours des 60 dernières années en France, les hommes comme les femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne. C’est presque un record et ce chiffre pourrait faire rêver, mais les dernières années de vie ne sont pas toujours roses pour nos aînés », rappelle le Dr Olivier Henry, président de la SGGIF.



Idéalement, selon la Société de gériatrie, il faudrait se préoccuper de la question avant le milieu de la vie, même s’il n’est jamais trop tard.





Les règles d’or du bien vieillir

Nourrir son cerveau / s’alimenter de manière équilibrée , tout en privilégiant tous les aliments nourrissant le cerveau.

, tout en privilégiant tous les aliments nourrissant le cerveau. Garder une activité physique / bouger / gérer son stress.

/ bouger / gérer son stress. Mieux socialiser et se connecter / aux autres et au monde / s’appareiller pour garder des sens opérants/ socialiser.

/ aux autres et au monde / s’appareiller pour garder des sens opérants/ socialiser. Mieux stimuler son cerveau , tout au long de sa vie / capacités intellectuelles et cognitives.

, tout au long de sa vie / capacités intellectuelles et cognitives. Mieux se connaître / faire des bilans de santé réguliers.





Elles sont au nombre de cinq, rappelle la SGGIF, et chacune fera l’objet d’un focus particulier au cours de la campagne :La société démarrera sa campagne en abrodant laen partenariat avec Jean-Marc Notelet, chef et patron du restaurant Caïus à Paris, le Dr Michel Brak de l’Inserm et auteur du livre Dépolluer votre graisse interne (perturbatrice de l’intestin et du cerveau), le Dr Catherine Bertrand, pilote et coordonnatrice de l’ouvrage collectif Cuisine, santé et plaisir ou encore le Dr Jean-Marie Bourre, auteur du livre la Chrono alimentation du cerveau.Au programme, une page Facebook et une chaîne Youtube riches de conseils, mais aussi une série de conférences publiques.Programme à suivre sur le site de la SGGIF