Prévention : une journée pour prendre soin de ses pieds

En matière de prévention des chutes, il est essentiel d’aménager son logement, de travailler son équilibre, d’adopter une alimentation équilibrée, mais aussi de prendre soin de ses pieds. Le 7 juin aura lieu la journée nationale de la santé du pied, l’occasion de recevoir gratuitement conseils et diagnostics.



« Le pied est à la base de notre équilibre », rappelle Djamel Bouhabib, podologue et président de l’Union française pour la santé du pied (UFSP).



Cors, durillons, ongle incarnés, hallus valgus ou mycoses constituent autant de maux qui peuvent mettre cet équilibre en péril.



Aussi, l’UFSP invite toute personne qui le souhaite à se rendre dans l’un des 100 sites publics dédiés (caisses primaires d’assurance maladie, collectivités territoriales, caisses de retraite, etc.) ce jeudi 7 juin.



Les podologues sur place accueilleront les patients et proposeront leur expertise afin d’apporter des réponses, des solutions et des conseils à chacun.



Lors de la journée 2017, il s’est avéré que 63,7 % des visiteurs s’étant rendu sur place avaient besoin de soins de pédicurie et 61,7 % d’orthèses plantaires et de conseils de chaussage.



Connaître le lieu dédié près de chez vous