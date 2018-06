Comment s'habiller en cas d'incontinence ?

La question de Thérèse G.

La réponse d’Agevillage

Mon mari, diabétique de type 2, a pris du poids à cause de ses traitements. Je dois renouveler sa garde-robe en conséquence.J’aimerais trouver des vêtements plus faciles à vivre car il est sujet aux fuites urinaires.Je ne sais pas où aller faire les boutiques, avez-vous des adresses près de Grenoble ?Pour faciliter le quotidien de votre mari, vous gagnerez à choisir despar la personne elle-même ou par un tiers si nécessaire (aidant, soignant…).Plusieurs fabricants proposent des gammes spécifiques avec des pièces dotées de ceintures élastiques, de boutons pression, en tissu extensible ou équipées de fermetures aimantées.Vous pourrez chercher des modèles à ceinture élastique dans les magasins classiques, mais aussi vous tourner vers des boutiques spécialisées sur internet, comme Constant & Zoé ou Habicap Il existe aussi des sous-vêtements spécifiques pour les personnes souffrant d’incontinence, intraversables et respirants. Certains sont dotés de boutons pression sur le devant pour faciliter la pose et le retrait des protections.Pour trouver des adresses près de chez vous, vous pouvez consulter notre annuaire, rubrique Matériel médical/aides techniques ou vous rapprocher des associations d'aidants locales (voir le site de l' Association française des aidants ou contacter le Centre local d'information et de coordination , le Clic).