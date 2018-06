Pour une alimentation santé et plaisir jusqu'au bout de la vie

Comment imaginer une alimentation durable, respectueuse, gouteuse, accessible et adaptée aux circonstances de la vie, partout sur les territoires ?

Un enjeu individuel et collectif de lutte contre la dénutrition des plus âgés, qui mobilise aussi les proches aidants.



Silver Fourchette : lutter partout contre la dénutrition des plus âgés



Initié par le groupe Sos Senior dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, le concours Silver Fourchette a fait le tour de France et mobilisé cette année 32 000 seniors dans des ateliers culinaires ainsi que 300 établissements, 1500 jeunes en formation cuisine dans 180 villes et 14 départements. La finale avait lieu dans le Conseil Economique Social et Environnement (CESE) transformé en immense cuisine pour l'occasion. Les ministres chargés de l'alimentation durable, des métiers, de la santé et des territoires ont témoigné de leur soutien à cette initiative professionnelle et citoyenne parrainée par le chef Thierry Marx. Lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser une alimentation saine, locale et accessible financièrement, redonner goût à la cuisine... C'est David Schultz l'heureux gagnant de la Finale : voir le reportage de la TV Alsace20.





Un guide pour les proches aidants avec le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse



Comment évoluent les besoins et les préférences alimentaires avec l’âge ? Comment répondre aux besoins alimentaires malgré les troubles cognitifs, les troubles du comportement ? Comment repérer et prévenir la dénutrition ? Un nouveau guide répond à ces questions de manière certes un peu technique mais ses fiches recettes "manger main" gagnent à être connues des proches aidants de personnes qui se désorientent et ne parviennent plus à utiliser les couverts. Pour télécharger le guide : il suffit de donner son prénom, nom et email.





Crédits photo : Johann Bonfils (Silverfourchette)