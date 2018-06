Ensemble ou séparément : quels lieux pour cohabiter ?

Des habitats partagés, participatifs, des résidences intergénérationnelles aux solutions dédiées aux seniors comme les Babayagas, les béguinages... les pistes pour vivre ensemble se testent partout sur la planète.



Quelques conseils pour une cohabitation réussie

Les expériences recueillies et analysées par l'architecte Sabri Bendimérad et la psycho-sociologue Monique Eleb*, apportent des éclairages français et internationaux à différentes formes de cohabitations entre générations ou intergénérationnelles.

Elles montrent la nécessité d'espaces intimes (fermés, identifiés, territoires réservés) et des lieux de vie collectifs aux règles à définir. Entre la crainte de l'intrusion, de l'appropriation d'espaces communs, le risque de surveillance pesante et la bienveillance, les subtilités sont parfois trop ténues.

Difficile de cohabiter sans une mise au clair des usages et de la gestion des biens communs (implication de chaque habitant) : pièces à vivre, cuisine, buanderie, jardins, terrasses...

A régler aussi : le leadership, la gestion des biens communs, des activités, de l'attribution des logements, la solidarité des cohabitants. La rédaction d'une charte commune est bienvenue (ndlr : la charte "Bonjour voisins" du Village Générations près de Dijon). Encore faut-il régulièrement l'évaluer, l'actualiser...



Le recours à des professionnels, voire à un médiateur peut s'avérer nécessaire en cas de difficultés (Ndlr. on pense aux associations qui régulent l'habitat des étudiants chez les seniors).





