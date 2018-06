Auxiliaire de vie sociale, aide à domicile, quelles différences ?

La question de Sandie L.

La réponse d’Agevillage

aide aux gestes de la vie quotidienne : courses, entretien de la maison, cuisine, aide à l’habillage, à la toilette (s’il ne s’agit pas d’une toilette prescrite que seuls des soignants peuvent effectuer)…

soutien à l’autonomie et lien social : sorties, lecture, aide quotidienne à faire (et non faire à la place de).

Quelle est exactement la différence entre une aide à domicile et une AVS ?Vous avez raison, les termes « aide à domicile » et « auxiliaire de vie sociale » (AVS) sont souvent utilisés indifféremment, alors qu’il existe une différence essentielle : la nécessité - ou non - d’obtenir un diplôme.Le métier d’aide à domicile est accessible « sans diplôme ni expérience professionnelle », indique Pôle emploi. A l’inverse, une auxiliaire de vie sociale doit être titulaire d’un. Depuis 2016, le diplôme d’auxiliaire de vie sociale a été remplacé par diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.Etre titulaire du diplôme entraîne uneEn revanche, les tâches accomplies par les aides à domicile et les AVS sont les mêmes :Une deuxième différence existe : les auxiliaires de vie sociale peuventce qui n’est pas le cas des aides à domicile.