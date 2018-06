Dominique : une bande-dessinée sur les soins palliatifs

Comment oser aborder les soins palliatifs auprès de personnes malades ? auprès de leurs proches ?

Une équipe d'un réseau de soins a eu l'idée d'écrire une bande dessinée, comme support de médiation, accessible au grand public comme aux professionnels du prendre soin.





La maladie grave, incurable, la fin de vie... Comment en parler ?



Comment aborder ces services de soins palliatifs ? A chaud, à l'annonce d'un diagnostic, d'une rechute ?

Pas si simple pour les personnes malades et leurs proches aidants d'écouter les recommandations, les conseils... assommés qu'ils sont de la nouvelle, témoigne Nathalie Bardet, cadre de santé du réseau de soin palliatifs Ariane 72, qui a collaboré au projet.

Un livre permet de se poser, de regarder à distance, les informations que l'équipe de soin tente de faire passer.





Oser en parler de la mort



La bande-dessinée met en scène la vie de Dominique, une femme malade, qui refuse, lutte face à une récidive jusque l'issue fatale. "Il n'a pas été facile d'imaginer aborder la mort" explique Nathalie Bardet. "Pourtant, il le fallait bien". Un proche aidant témoigne "La fin n'est pas choquante pour moi. C'est rassurant et apaisant de savoir qui s'adresser".





Découvrir l'offre de services d'aides et de soins autour de la fin de vie



Structures de répits, aides et soins à domicile, équipes mobiles de soins palliatifs, groupes de parole, conseils pour préparer la fin de vie... du domicile à l'hôpital en passant par les réseaux inter-professionnels, la bande dessinée met en scène ces acteurs qui évaluent, se coordonnent et accompagnent, le plus en douceur possible, les personnes malades comme leurs proches aidants.





Soutenir les personnes malades, les proches et les professionnels



La bande dessinée est déclinée en poster pour soutenir l'information, l'analyse de pratiques des professionnels de l'aide et des soins à domicile comme en établissements sanitaires ou médico-sociaux (ehpad). "Dominique" a été primée ce 14 juin lors de la journée régionale des Infirmières coordinatrices à Nantes. Elle est aussi disponible en librairie.





Dominique. Une histoire de vie pour parler des soins palliatifs

Hugues Bourgeois et Pascale Etchecopar

Collection Culture Images

48 pages - mai 2018

10,00€

Commander l'ouvrage